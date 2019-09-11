Бакулин не нашел денег для подачи апелляции на дисквалификацию за допинг

Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе Сергей Бакулин не сумел найти средства, необходимые для подачи апелляции на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

— Финансовых возможностей оспорить дисквалификацию мы не нашли, для меня эта сумма является неподъемной, особенно сейчас, поскольку принятое решение в финансовом плане сильно тяготит, — сказал Бакулин.

11 сентября истекает срок, отведенный спортсмену для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. 32-летний спортсмен был дисквалифицировали на основании данных паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели.