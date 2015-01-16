Соревнования велогонщиков на Олимпиаде-2016 стартуют и финишируют на Копакабане

Организаторы Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро сообщили, что старт и финиш велотурнира пройдет на знаменитом пляже Копакабана, информирует The Guardian. Изначально планировалось организовать старт и финиш в парке "Фламенго", однако в итоге Международная федерация велоспорта решила перенести их в культовое место. Мужская индивидуальная гонка пройдет 6 августа и составит 256,4 км. Гонщики проедут мимо таких примечательных мест Рио-де-Жанейро, как Ипанема (престижный район в южной части города) и памятник Виста Чинеза.