Мелстроя ждет уголовное дело? Екатерина Мизулина выступила против стримера

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась против Мелстроя и рекламы казино в его контенте.

Мизулина заявила, что парень занимается пропагандой кaзино и привлекает туда молодежь. По словам Екатерины, за одну рекламу азартных игр Мелстрой может получить 400-500 миллионов рублей.

«Все это без последствий не закончится, нет никаких сомнений, для этого человека конкретно — точно», — заявила Екатерина Мизулина.