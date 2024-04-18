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Сегодня, 11:50

Мелстроя ждет уголовное дело? Екатерина Мизулина выступила против стримера

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Екатерина Мизулина.
Фото t.me/ekaterina_mizulina, Telegram

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась против Мелстроя и рекламы казино в его контенте.

Мизулина заявила, что парень занимается пропагандой кaзино и привлекает туда молодежь. По словам Екатерины, за одну рекламу азартных игр Мелстрой может получить 400-500 миллионов рублей.

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«Все это без последствий не закончится, нет никаких сомнений, для этого человека конкретно — точно», — заявила Екатерина Мизулина.

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