VP.Prodigy и Cyber Legacy сыграют в закрытых отборочных на WePlay! Pushka League

Организаторы WePlay! Pushka League по Dota 2 назвали приглашенных участников и даты проведения отборочных на чемпионат. Квалификации пройдут с 15 по 22 апреля. Слоты в закрытом этапе для СНГ получили VP.Prodigy и Cyber Legacy, а в Европе — ViKin.gg и ChickenFighters.

Открытые квалификации проведут 16 и 17 апреля в СНГ и Европе соответственно. Все игры, за исключением матчей за квоту в закрытый этап, пройдут до одной победы. Решающие встречи устроят в формате best-of-3. В каждой квалификации участники разыграют два слота в закрытой стадии.

Матчи закрытых отборочных начнутся 20 апреля и закончатся 22-го числа. В каждом регионе команды разыграют по одной квоте в основной этап соревнования.

WePlay! Pushka League пройдет с 23 апреля по 11 мая в онлайне. 14 команд, среди которых Virtus.pro, Natus Vincere, Team Secret и OG, разыграют 250 тысяч долларов. Чемпион турнира получит 70 тысяч.