Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Virtus.Pro с первого места вышла в плей-офф ESL One Fall 2021

02:22

Российская команда Virtus.Pro заняла первое место в своей группе на ESL One Fall 2021. В заключительном туре она переиграла индонезийскую T1 — 2:0.

Таким образом, с результатом 5 побед в 5 матчах VP вышла в плей-офф. Соперником российской команды в полуфинел верхней сетки будет китайская PSG.LGD. Матч состоится 26 августа в 21.00 по московскому времени.

Также из группы А в плей-офф вышли Tundra, T1 и Team Spirit.

Турнир ESL One Fall 2021 проходит с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Синоптик предупредил о похолодании до одного градуса в ближайшую ночь
Ученые из США сравнили шансы привитых и непривитых заболеть COVID-19
Шура: страхи, комплексы, ориентация и любовь певца
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд