Virtus.Pro с первого места вышла в плей-офф ESL One Fall 2021

Российская команда Virtus.Pro заняла первое место в своей группе на ESL One Fall 2021. В заключительном туре она переиграла индонезийскую T1 — 2:0.

Таким образом, с результатом 5 побед в 5 матчах VP вышла в плей-офф. Соперником российской команды в полуфинел верхней сетки будет китайская PSG.LGD. Матч состоится 26 августа в 21.00 по московскому времени.

Также из группы А в плей-офф вышли Tundra, T1 и Team Spirit.

Турнир ESL One Fall 2021 проходит с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.