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Российские Virtus.Pro, Team Empire и Team Spirit выступят на ESL One Fall 2021

06:47
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Организаторы ESL One Fall 2021 назвали опубликовали окончательный состав участников турнира. Последние инвайты на турнир достались PSG.LGD (Китай), Virtus.Pro (Россия), beastcoast (Перу), SG e-sports (Бразилия), Tundra Esports (Европа).

Ранее уже стало известно, что на турнире выступят Team Spirit (Россия), Team Liquid (Швеция), Alliance (Швеция), T1 (Индонезия) и Thunder Predator (Перу). Через закрытую квалификацию в сетку пробились Creepwave и Team Empire (Россия).

Турнир ESL One Fall 2021 пройдет с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд составит 400 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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