Российские Virtus.Pro, Team Empire и Team Spirit выступят на ESL One Fall 2021

Организаторы ESL One Fall 2021 назвали опубликовали окончательный состав участников турнира. Последние инвайты на турнир достались PSG.LGD (Китай), Virtus.Pro (Россия), beastcoast (Перу), SG e-sports (Бразилия), Tundra Esports (Европа).

Ранее уже стало известно, что на турнире выступят Team Spirit (Россия), Team Liquid (Швеция), Alliance (Швеция), T1 (Индонезия) и Thunder Predator (Перу). Через закрытую квалификацию в сетку пробились Creepwave и Team Empire (Россия).

These are our 12 teams for #ESLOne Fall: Bootcamp Edition! ?



Who do you think will win 1st place and take home the lion's share of that $ 400,000 prize pool? ? pic.twitter.com/D3ymiAUOrQ — ESL Dota2 ? (@ESLDota2) August 12, 2021

Турнир ESL One Fall 2021 пройдет с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд составит 400 тысяч долларов.