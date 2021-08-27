Virtus.Pro обыграла команду «ПСЖ» в плей?офф ESL One Fall 2021

Российская команда Virtus.Pro пробилась в финал верхней сетки ESL One Fall 2021. В четверг, 26 августа, она переиграла китайскую PSG.LGD, которая явлется представителем футбольного клуба «ПСЖ».

Таким образом, PSG.LGD предстоит сыграть во втором раунде нижней сетки плей-офф против другой российской команды — Team Spirit.

Турнир ESL One Fall 2021 проходит с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.