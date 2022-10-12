Virtus.Pro не смогла пробиться в финальную стадию The International 2022

Российская команда Virtus.Pro не смогла выйти в финальную стадию The International 2022.

В финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022: Last Chance коллектив из России уступил европейской Team Liquid со счетом 0:2.

По итогам The International 2022: Last Chance в финальную стадию соревнований помимо Team Liquid вышла Team Secret, которая победила Virtus.Pro в финале верхней сетки.

Основная стадия The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре.