Киберспорт
DOTA
Главная
Киберспорт
DOTA 2

12 октября, 15:24

Virtus.Pro не смогла пробиться в финальную стадию The International 2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Virtus.Pro.

Российская команда Virtus.Pro не смогла выйти в финальную стадию The International 2022.

В финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022: Last Chance коллектив из России уступил европейской Team Liquid со счетом 0:2.

По итогам The International 2022: Last Chance в финальную стадию соревнований помимо Team Liquid вышла Team Secret, которая победила Virtus.Pro в финале верхней сетки.

Основная стадия The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Virtus.Pro (Dota 2)
1
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Virtus.Pro разыграет последний слот на The International 2022 с Team Liquid
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости