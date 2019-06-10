Три игрока Team Empire стали чемпионами России по Dota 2

Микс FrendlyTeam, за который выступают три представителя Team Empire, победил на чемпионате России 2019 по Dota 2. В решающем матче FT обыграла MAGIC HANDSS со счётом 3:1.

LAN-финал турнира проходил по системе single-elimination. В полуфинале FrendlyTeam оказалась сильнее Lightning Strike. В другом полуфинале Team Spirit уступила MAGIC HANDSS, а затем в поединке за третье место переиграла LS.

Чемпионат России 2019 по Dota 2 прошел 8-9 июня в московской Yota Arena. Призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей, из них 800 тысяч досталось победителю.