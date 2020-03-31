The International 2021 может пройти в Белоруссии

Белорусская федерация киберспорта отправила заявку на проведение The International 2021 по Dota 2. Инициативу о проведении турнира в Минске уже поддержало Министерство спорта и туризма страны.

1 апреля Valve начнет рассматривать заявки от разных стран на проведение турнира. Во время финального матча The International 2020 организаторы объявят город, в котором пройдет чемпионат мира в 2021 году. Юбилейный турнир должен пройти с 18 по 23 августа в Стокгольме на площадке Ericsson Globe. Проведение ивента пока остается под вопросом, так как еще 12 марта правительство Швеции ввело ограничение на все массовые мероприятия в стране из-за пандемии коронавируса.

Ранее разработчики Dota 2 сообщили об изменениях в системе Dota Pro Circuit. В следующем сезоне они проведут три мейджора, а также организуют региональные лиги.