The International 2019. Royal Never Give Up обыграла Alliance

Royal Never Give Up выиграла у Alliance в первом раунде плей-офф нижней сетки The International 2019 по Dota 2. В следующем раунде нижней сетки победители сыграют с Virtus.pro. Alliance покидает турнир.

The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года. В турнире участвуют 18 команд, общий призовой фонд — более 32 миллионов долларов. The International 2019 проходит в Шанхае на «Мерседес-Бенц Арене» с 15 по 25 августа.