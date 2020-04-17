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Team Unique сыграет в группе с Team Akhmat на чемпионате России по компьютерному спорту

16:20

Организаторы чемпионата России по компьютерному спорту 2020 провели жеребьевку турнира по Dota 2. По ее итогам Team Unique оказалась в группе А вместе с «никита уснул», Team Akhmat, Сборной Чувашской Республики и еще пятью коллективами.

Первые матчи турнира запланированы на 18 апреля. Первый этап пройдет по круговой системе до одной победы. В плей-офф попадут по четыре коллектива из каждой группы.

Помимо Dota 2, Чемпионат России по компьютерному спорту 2020 проводится в дисциплинах StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush. Общий призовой фонд соревнования составляет 4 миллиона рублей.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-unique-popala-v-odnu-gruppu-s-team-akhmat-na-chempionate-rossii-po-kompyuternomu-sportu-2020

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