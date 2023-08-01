Team Spirit обогнала NAVI в списке самых успешных киберспортивных клубов

Team Spirit, российско-сербская киберспортивная организация, заняла четвертое место по выигранным призовым деньгам, обойдя Natus Vincere. Team Spirit заработала без малого 27 миллионов долларов за 201 турнир против 20,5 миллионов за 686 турниров у NAVI.

Большую часть призов принесла победа команды на The International 2021 — 18,2 миллиона. Сразу за ней следует еще один чемпионат по Dota 2 — недавний Riyadh Masters 2023, первое место на котором добавило 5 миллионов в копилку команды.

На девятое место рейтинга попал еще один известный российский клуб — Virtus.Pro c 18,77 миллионами за 616 турниров.