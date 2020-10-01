«SoNNeikO» собрал новый состав по Dota 2

Бывший игрок Ninjas in Pyjamas Акбар «SoNNeikO» Бутаев назвал ростер по Dota 2, за который он будет выступать в ближайшее время. В команду вошли Игорь «iLTW» Филатов и Александр «Immersion» Хмелевской.

К составу также присоединились Егор «ergon» Козлов и Василий «AfterLife» Шишкин. Под каким тегом будет играть коллектив, неизвестно. Ранее предполагалось, что «SoNNeikO» может присоединиться к Gambit Esports.