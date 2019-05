Титоуан "Sockshka" Мерло занял позицию тренера в составе OG по Dota 2. Об этом организация сообщила в твиттере. Мерло находился на испытательном сроке с января 2019 года.

"Sockshka" помогал OG на The Bucharest Minor и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor – на обоих чемпионатах команда заняла 5-6 место. Мерло также выступил в качестве наставника коллектива на ESL One Katowice 2019, где состав вошел в топ-3. До этого тренером OG был Кристиан "ppasarel" Банасану – с ним команда победила на The International 2018.

"Sockshka" завершил карьеру игрока в 2015 году. Он выступил на первом и втором чемпионатах серии The International, а также сыграл в стадии Wild Card на TI3. На тот момент он представлял Quantic Gaming вместе с Себастьяном "Ceb" Дебсом, Артуром "Goblak" Костенко и Айратом "Silent" Газиевым.