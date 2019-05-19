Royal Never Give Up прошла на EPICENTER Major 2019

Royal Never Give Up выступит на EPICENTER Major 2019 по Dota 2.

В финале верхней сетки плей-офф закрытых отборочных для Китая команда Чжана "LaNm" Чжичэня выиграла у Vici Gaming. Ранее слот на турнире получила PSG.LGD как лидер группового этапа квалификации.

Vici Gaming упала в нижнюю сетку, где 19 мая в 13.00 по московскому времени поборется за последний слот для Китая на мейджоре. Противник команды определится в матче Team Aster – Newbee.

Закрытую квалификацию для Китая проводят 16–19 мая в онлайне. Восемь команд разыгрывают три путевки на EPICENTER Major 2019, который пройдет с 22 по 30 июня в Москве. Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.