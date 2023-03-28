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KingR — о моменте с Lefitan: «Прочитать такой телепорт в теории можно»

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Бывший про-игрок в дисциплине Dota 2 Ринат KingR Абдуллин прокомментировал видео с подозрительными действиями саппорта команды HYDRA Анатолия Lefitan Крупнова.

«Это паблик против стримера, может на рандом, может стримснайп, а может и читы. Пусть дота-патруль смотрит и проверяет. Там еще и vision в своем лесу, он видит, что туда Weaver не идет. Это тоже фактор, прочитать такой телепорт в теории можно», — приводит слова Абдуллина Metaratings.ru.

27 марта Telegram-канал «Пинта темного» опубликовал отрезок видео игры Lefitan в матчмейкинге, после которого многие выдвинули обвинения в использовании читов в адрес Крупнова.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kingr-o-momente-s-lefitan-prochitat-takoe-tp-v-teorii-mozhno-239036/
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