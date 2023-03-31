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LighToHeaven: «Игрокам BetBoom Team сейчас по барабану все, что происходит»

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Аналитик Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов оценил выступление BetBoom Team в весеннем сезоне DPC-лиге.

«Просто команда сейчас на спаде. Здесь TORONTOTOKYO играет на Io-пятерке, не имея на этом герое должной практики в официальных матчах. И здесь BetBoom Team дает TORONTOTOKYO Io и удивляется, почему результат такой? Я уже молчу про то, что команда игнорирует аккуратную, академичную игру, сражается под вражескими вардами против HellRaisers.
Такое ощущение, что игрокам сейчас по барабану вообще все, что происходит. По сути, реальных конкурентов для BetBoom Team в регионе нет. На мейджоры же наплевать. Как известно, для игроков это рофло-турики (привет всему «золотому составу» Virtus.pro). Туда все равно поедут Team Spirit, HellRaisers и BetBoom Team», — приводит слова Куприянова Metaratings.ru.

BetBoom Team после шести сыгранных туров в весенней DPC-лиги занимает третье место с четырьмя победами и двумя поражениями. Первый дивизион DPC 2023: Season 2 для Восточной Европы проходит с 12 марта по 2 апреля в онлайн-формате.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lightoheaven-igrokam-betboom-team-po-barabanu-voobshe-na-vse-chto-proiskhodit-239276/
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