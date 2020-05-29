Призовой фонд The International 2020 превысил 10,2 миллиона долларов

В понедельник, 25 мая, в Dota 2 был выпущен Battle Pass 2020. Как сообщает dota.rgp.io, за трое суток его приобрели более 1,1 миллиона пользователей. Благодаря этому призовой фонд The International 2020 вырос до 10,28 миллиона долларов.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 пополняется благодаря покупкам Battle Pass и уровней к нему. 25 процентов от каждой продажи отправляются в копилку турнира.

Напомтим, The International 2020 должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Новые возможные даты проведения объявят позже. Действующим победителем является команда OG.