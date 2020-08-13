OmegaLil и Cyber Legacy возглавили группу A на OMEGA League Dota 2

OmegaLil и Cyber Legacy поднялись на первые строчки группы A OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division. Коллективы одержали победы над TEMPO и Khan соответственно.

В группе B Cyberium Seed заработала три очка за победу над 5Comrades. Встреча завершилась со счетом 2:0. Групповой этап дивизиона Divine на OMEGA League проходит с 10 августа по 5 сентября.

Призовой фонд в размере 50 тысяч долларов разыгрывают 16 коллективов из Европы и СНГ. Матчи OMEGA League в европейском дивизионе Immortal пройдут с 14 августа по 6 сентября. Его призовой фонд составит 500 тысяч долларов.