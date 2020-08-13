OmegaLil и Cyber Legacy возглавили группу A на OMEGA League Dota 2
13 августа 2020, 23:59
OmegaLil и Cyber Legacy поднялись на первые строчки группы A OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division. Коллективы одержали победы над TEMPO и Khan соответственно.
В группе B Cyberium Seed заработала три очка за победу над 5Comrades. Встреча завершилась со счетом 2:0. Групповой этап дивизиона Divine на OMEGA League проходит с 10 августа по 5 сентября.
Призовой фонд в размере 50 тысяч долларов разыгрывают 16 коллективов из Европы и СНГ. Матчи OMEGA League в европейском дивизионе Immortal пройдут с 14 августа по 6 сентября. Его призовой фонд составит 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/omegalil-i-cyber-legacy-vozglavili-gruppu-a-na-omega-league-dota-2
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