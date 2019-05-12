OG закончила выступление на MDL Paris Major

OG покинула MDL Disneyland Paris Major по Dota 2. В четвертом раунде нижней сетки плей-офф она проиграла Team Liquid со счетом 1:2.

Коллектив Йохана "n0tail" Сундштайна занял 5-6 место, заработал 60 тысяч долларов и 900 очков DPC. Ранее выступление на турнире закончили Virtus.pro и Vici Gaming. Team Liquid прошла в малый финал нижней сетки.

MDL Paris Major проводят 4–12 мая в Париже. На турнире 16 коллективов разыгрывают миллион долларов и 15 000 очков DPC. Победитель получит 350 тысяч долларов и 4 950 очков DPC.