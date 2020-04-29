OG начала выступление на WePlay! Pushka League Season 1 с поражения

OG уступила Alliance в групповом этапе для Европы на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Результат матча — 1:2. В следующем раунде коллектив Йохана «n0tail» Сундштайна сразится с Team Secret.

После трех матчей на счету Alliance четыре очка. Команда Густава «s4» Магнуссона делит второе место в группе с Team Secret.

Матчи первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 проходят с 23 апреля по 11 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.