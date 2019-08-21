«Nikobaby»: «NAVI очень сильно облажались»

Керри состава Mineski по Dota 2 Николай «Nikobaby» Николов прокомментировал результат встречи против Natus Vincere в плей-офф The International 2019. Игрок заявил, что соперник допустил ключевую ошибку, после которой он был уверен в успехе своей команды.

— NAVI очень сильно облажались, честно говоря. В момент, когда они решили уничтожить трон, я понял, что мы выиграем эту игру, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Мы не допустили ключевых ошибок со своей стороны и одержали победу. NAVI играли хорошо до самого конца, они доставили нам много неприятностей, но мы все равно выиграли".

Natus Vincere заняли 13-16 место на The International 2019. На этой же стадии чемпионат покинули Alliance, Keen Gaming и Fnatic. Коллектив заработает более 504 тысяч долларов по завершении соревнования.