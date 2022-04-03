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Nigma Galaxy проиграла четвертый матч подряд, уступив Gladiators

Пьеретта АРКАН
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Nigma Galaxy проиграла четвертый матч подряд, уступив Gladiators.

Европейская команда Nigma Galaxy уступила составу Gladiators в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Для Nigma Galaxy это поражение стало четвертым в текущем сезоне, что позволило Gladiators занять лидирующую позицию в турнирной сетке с 12 очками за 4 матча.

На втором месте разместилась команда OG с 9 очками за 4 матча, и замыкает тройку лидеров состав Tundra Esports, также с 9 очками за 4 матча.

Встречи первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Европы проходят с 15 марта по 20 апреля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, 920 очков Dota Pro Circuit и четыре квоты на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

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