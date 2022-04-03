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Evil Geniuses победили 4 Zoomers на турнире Dota Pro Circuit

Пьеретта АРКАН
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Evil Geniuses победили 4 Zoomers на турнире Dota Pro Circuit.

Американский состав Evil Geniuses по Dota 2 одержал четвертую победу подряд на Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2.

На данный момент команда удерживает лидирующую позицию в турнирной сетке с 12 очками за 4 матча.

Второе место за командой Quincy Crew — 9 очков за 3 матча, третья строчка у команды TSM FTX — также 9 очков за 3 матча.

Матчи Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для Северной Америки проходят с 15 марта по 20 апреля в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 205 тысяч долларов, 920 очков DPC и слоты на мейджоре в Стокгольме.

Ранее, EG по CS:GO лишились шансов на выход в плей-офф ESL Pro League Season 15.

Evil Geniuses лишились шансов на&nbsp;выход в&nbsp;плей-офф ESL Pro League Season 15. Evil Geniuses лишились шансов на выход в плей-офф ESL Pro League Season 15
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