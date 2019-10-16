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Nemiga Gaming завершила выступление на OMG Cup

08:10

Nemiga Gaming проиграла jfshfh178 в нижней сетке OMG Cup по Dota 2. Противостояние завершилось со счетом 0:2. Коллектив Алексея «Zitraks» Ищенко занял четвертое место и покинул турнир.

Jfshfh178 вышла в следующий раунд нижней сетки. Она будет противостоять проигравшему в матче Wind and Rain — Unique.

OMG Cup проходит с 11 по 16 октября в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 5 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nemiga-gaming-zavershila-vystuplenie-na-omg-cup

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