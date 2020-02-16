Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Китайская команда Astralis по Dota 2 сменила название

08:30

Китайский коллектив Astralis, который прошел в закрытую региональную квалификацию на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2, теперь называется Avengerls.

13 февраля команда из Китая победила Longinus в полуфинале открытых отборочных и получила слот в закрытом этапе. В групповой стадии у Avengerls победа, ничья и два поражения. Итоговое место состава в группе A будет зависеть от результата противостояния между Invictus Gaming и Look For Smile.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kitaiskaya-komanda-astralis-po-dota-2-smenila-nazvanie

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир