Китайская команда Astralis по Dota 2 сменила название

Китайский коллектив Astralis, который прошел в закрытую региональную квалификацию на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2, теперь называется Avengerls.

13 февраля команда из Китая победила Longinus в полуфинале открытых отборочных и получила слот в закрытом этапе. В групповой стадии у Avengerls победа, ничья и два поражения. Итоговое место состава в группе A будет зависеть от результата противостояния между Invictus Gaming и Look For Smile.