HellRaisers вышли на первое место группы на WePlay! Pushka League Season 1

HellRaisers обыграли Team Spirit в матче групповой стадии WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Результат встречи — 2:1. Коллектив Ярослава «Miposhka» Найденова поднялся на первое место группы для СНГ. Ранее он гарантировал себе участие в следующем этапе турнира.

После пяти туров на счету Spirit два очка. Команда Михаила «Misha» Агатова продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата. Ее следующим соперником станет Virtus.pro.

Матчи первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 проходят с 23 апреля по 11 мая в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.