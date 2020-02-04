Gambit перевела «gpK~» в запас, он отказался от буткемпа с командой

Данил «gpK~» Скутин покинул основной состав Gambit Esports по Dota 2 после того, как отказался от буткемпа с командой. На центральной линии в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 его заменит Ростислав «fn» Лозовой, который уже играл за клуб на майноре StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

Представители Gambit Esports отметили, что контракт Скутина действует до 2021 года, поэтому игрок не сможет поучаствовать в отборочных на третий мейджор сезона в составе другого клуба. Ранее появились слухи, что в трансфере «gpK~» была заинтересована Virtus.pro, однако 3 февраля клуб анонсировал новый состав: в нём роль мидера осталась у Владимира «No[o]ne» Миненко, а новым керри на время квалификации стал Заур «Cooman» Шахмурзаев.