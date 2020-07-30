Evil Geniuses не выступят на ESL One Thailand для Америки

Организаторы ESL One Thailand 2020 — Online для Америки опубликовали список приглашенных участников. На турнире выступят CR4ZY, Quincy Crew, beastcoast и другие — Evil Geniuses не заявлены на чемпионате.

В соревновании поучаствуют восемь коллективов. Приглашения также получили business associates, 4 Zoomers и Thunder Predator. Оставшиеся два слота достанутся победителям закрытых отборочных, которые пройдут с 31 июля по 2 августа.

ESL One Thailand 2020 для Америки состоится 8-30 августа в онлайне. Призовой фонд соревнования составляет 65 тысяч долларов. Аналогичный турнир на 12 команд также пройдет в Азии.