«Era» покинул состав GODSENT

Адриан «Era» Крезиу вышел из состава GODSENT по Dota 2. Информация об этом появилась на сайте регистрации команд от Valve.

Ранее коллектив также покинули Никлас «okcya» Коскинен, Рики «Buugi» Фулт, Ираклий «W1sh-» Перанидзе и Дэнни «NoiA» Морч Джангет. Сейчас на сайте от Valve в GODSENT не числится ни одного активного участника команды. Распустил ли клуб состав, неизвестно.

Era выступал за GODSENT с сентября 2019 года. С коллективом он сыграл в нескольких отборочных на турниры серии Dota Pro Circuit, но не смог отобраться ни на один из них. Ранее команда поучаствовала в EGB Arena of Blood, где заняла 7-8 место.