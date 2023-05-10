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Сегодня, 12:49

Dukalis и young G войдут в новый состав cybercats по Dota 2

Виталий Косик
Корреспондент
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Никита young G Бочко, Михаил DarkLord Блинов и Андрей Dukalis Куропаткин станут новыми игроками cybercats, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации издания, в новом ростере остался только Владислав DkFogas Фролов.

Новый состав cybercats по Dota 2:

Никита young G Бочко;
Михаил DarkLord Блинов;
Владислав DkFogas Фролов;
Андрей Dukalis Куропаткин.

По итогам второго сезона DPC для Восточной Европы команда cybetcats проиграла пять матчей из семи.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dukalis-i-young-g-budut-igrat-za-novyi-sostav-cybercats-249857/
Киберспорт
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Cybercats изменит свой состав по Dota 2
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