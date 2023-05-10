Dukalis и young G войдут в новый состав cybercats по Dota 2

Никита young G Бочко, Михаил DarkLord Блинов и Андрей Dukalis Куропаткин станут новыми игроками cybercats, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации издания, в новом ростере остался только Владислав DkFogas Фролов.

Новый состав cybercats по Dota 2:

Никита young G Бочко;

Михаил DarkLord Блинов;

Владислав DkFogas Фролов;

Андрей Dukalis Куропаткин.

По итогам второго сезона DPC для Восточной Европы команда cybetcats проиграла пять матчей из семи.