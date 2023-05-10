Dukalis и young G войдут в новый состав cybercats по Dota 2
Никита young G Бочко, Михаил DarkLord Блинов и Андрей Dukalis Куропаткин станут новыми игроками cybercats, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.
По информации издания, в новом ростере остался только Владислав DkFogas Фролов.
Новый состав cybercats по Dota 2:
Никита young G Бочко;
Михаил DarkLord Блинов;
Владислав DkFogas Фролов;
Андрей Dukalis Куропаткин.
По итогам второго сезона DPC для Восточной Европы команда cybetcats проиграла пять матчей из семи.
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