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Сегодня, 13:19

DM высказался о предстоящем ESL One Berlin Major-2023

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Игрок команды OG по Dota 2 Дмитрий DM Дорохин поделился мнением об участниках ESL One Berlin Major-2023.

«Принципиальных встреч [на мейджоре в Берлине] у меня нет ни с кем, но нравится играть против южноамериканских команд, потому что их стиль игры очень интересный. А так без разницы, против кого придется играть. Думаю, чтобы понять, какие команды будут выступать хорошо, нужно посмотреть на результаты DreamLeague Season 19. Этот турнир сейчас выглядит как онлайн-мейджор. Команды из всех регионов выступают на нем и показывают свой реальный уровень. Но еще и патч все изменит. Абсолютно непонятно, какой стиль игры будет сильнее после обновления. Это будет полный рандом, а лучшей будет команда, которая сможет быстрее остальных адаптироваться к патчу», — приводит слова Дорохина Cybersport.Metaratings.ru

ESL One Berlin Major-2023 состоится в Берлине с 26 апреля по 7 мая. 18 команд сразятся за 500 тысяч долларов и 2,7 тысячи DPC-очков.

Соперниками OG в группе B станут Team Spirit, Tundra Esports, Xtreme Gaming и Shopify Rebellion.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dm-o-esl-one-berlin-major-2023-luchshimi-budut-te-kto-bystree-vsekh-adaptiruyutsya-k-patchu-244985/
Киберспорт
OG (Dota 2)
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