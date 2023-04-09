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Сегодня, 14:25

Lefitan после исключения из Hydra признался, что делал ставки на игры своей команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший саппорт Hydra Анатолий «Lefitan» Крупнов признался, что ставил на игры своей команды.

Ранее Hydra объявила об исключении Lefitan из команды. 5 апреля в сети появилось видео с расследованием подставных матчей на киберспортивной сцене, в котором Крупнова обвинили в нечестной игре.

В своем Telegram-канале Крупнов опроверг объявления, но заявил, что через подставного человека делал ставки на игры своей команды. Свои действия он объяснил финансовыми трудностями.

Источник: https://t.me/lefitan/2
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