Lefitan после исключения из Hydra признался, что делал ставки на игры своей команды

Бывший саппорт Hydra Анатолий «Lefitan» Крупнов признался, что ставил на игры своей команды.

Ранее Hydra объявила об исключении Lefitan из команды. 5 апреля в сети появилось видео с расследованием подставных матчей на киберспортивной сцене, в котором Крупнова обвинили в нечестной игре.

В своем Telegram-канале Крупнов опроверг объявления, но заявил, что через подставного человека делал ставки на игры своей команды. Свои действия он объяснил финансовыми трудностями.