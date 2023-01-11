DkFogas прокомментировал победу Darkside над Nemiga Gaming

Игрок команды Darkside по Dota 2 Владислав «DkFogas» Фролов прокомментировал победу над Nemiga Gaming в рамках Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы.

Darkside обыграла Nemiga Gaming со счетом 2:0.

«Ожиданий перед игрой никаких не было. Тяжелая ситуация с 20 секундами дополнительного тайма на драфте, но получилось, как получилось. Хорошо, что победили», — приводит Metaratings слова Фролова.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы проходят с 8 по 29 января. В турнире участвуют 8 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, DPC-очки и три слота на мейджор.