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DkFogas прокомментировал победу Darkside над Nemiga Gaming

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игрок команды Darkside по Dota 2 Владислав «DkFogas» Фролов прокомментировал победу над Nemiga Gaming в рамках Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы.

Darkside обыграла Nemiga Gaming со счетом 2:0.

«Ожиданий перед игрой никаких не было. Тяжелая ситуация с 20 секундами дополнительного тайма на драфте, но получилось, как получилось. Хорошо, что победили», — приводит Metaratings слова Фролова.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы проходят с 8 по 29 января. В турнире участвуют 8 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, DPC-очки и три слота на мейджор.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dkfogas-o-matche-protiv-nemiga-218932/
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