Стали известны места проведения мейджоров по Dota 2 в 2023 году

Компания Valve сообщила в блоге на официальном сайте MOBA, где пройдут мейджоры 2023 года по Dota 2.

Первый мейджор пройдет с 24 февраля по 5 марта в Лиме (Перу), организатор — 4D Esports. Второй мейджор от ESL состоится с 28 апреля по 7 мая в Берлине (Германия). Третий — с 30 июня по 9 июля на Бали (Индонезия), организатор — IO Esports.

Турнир такого уровня впервые в истории примет страна из Южной Америки.