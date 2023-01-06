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Сегодня, 09:28

Стали известны места проведения мейджоров по Dota 2 в 2023 году

Мария Гусева
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Компания Valve сообщила в блоге на официальном сайте MOBA, где пройдут мейджоры 2023 года по Dota 2.

Первый мейджор пройдет с 24 февраля по 5 марта в Лиме (Перу), организатор — 4D Esports. Второй мейджор от ESL состоится с 28 апреля по 7 мая в Берлине (Германия). Третий — с 30 июня по 9 июля на Бали (Индонезия), организатор — IO Esports.

Турнир такого уровня впервые в истории примет страна из Южной Америки.

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