Chaos будет искать нового офлейнера

Chaos рассталась с Йонасом «SabeRLighT-» Волеком, который проходил в команде тестовый период. Чех вернулся в Team Singularity. Кто заменит Волека в составе Chaos по Dota 2 — не сообщается.

С Chaos чешский киберспортсмен выступил на майноре DOTA Summit 11. Команда заняла второе место, в финале она проиграла Invictus Gaming со счетом 0:3. Коллектив, тренером которого является Илья «Illidan» Пивцаев (он также проходит в команде тестовый период), заработал 60 тысяч долларов. и 120 очков Dota Pro Circuit.

Chaos начала выступать со стендином с октября, когда команду покинул Саид Самаил «SumaiL» Хассан. До майнора ростер (еще под тегом Quincy Crew) занял 9-10 место на ESL One Hamburg 2019.