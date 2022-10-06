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6 октября, 13:30

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей PSM Дунаев рассказал об опыте выступления за Natus Vincere

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей PSM Дунаев рассказал об опыте выступления за Natus Vincere.

«Когда я попал в NaVi, команда была уже измучена неудачами и поражениями. Мало кто верил, что что-то изменится от моего прихода. Я предлагал провести две замены, так как считал это необходимым, чтобы показать хорошие результаты, но руководство организации не позволило мне этого сделать. Пришлось доигрывать сезон как есть, как следствие — никаких результатов и логичный роспуск состава. К сожалению, мне не удалось проявить себя за время игры в NaVi», — рассказал киберспортсмен Cybersport.metaratings.ru.

PSM выступал в качестве саппорта и капитана в ростере Natus Vincere 2015 года вместе с Александром XBOCT Дашкевичем, Данилом Dendi Ишутиным, Глебом Funn1k Липатниковым и Акбаром SoNNeikO Бутаевым.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/psm-rasskazal-ob-opyte-vystupleniya-za-natus-vincere-50391/
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