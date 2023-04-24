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Сегодня, 02:50

ArsZeeqq высказался об изменениях в патче 7.33

Сергей Разин
корреспондент
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Профессиональный аналитик и тренер Арсений ArsZeeqq Усов поделился мнением о патче 7.33 в Dota 2.

«С героями еще до сих пор не все понятно. Сегодня играл на Zeus через райтклик — давно так не кайфовал. Играю много на Doom и очень приятно, что Arcane Boots с Vanguard собираются конкретно как половина Octarine Core — думаю, это имба. Наверное, Harpoon очень веселая шмотка на многих героях. А по поводу нейтральных предметов: очень приятно, что ты можешь выбрать именно солидную вещь первого тира — это самое важное. Fairy`s Trinket, Faded Broach, Tumbler`s Toy той на ранних уровнях — это нереальный кайф», — приводит слова ArsZeeqq Metaratings.ru.

Патч 7.33 вышел 21 апреля. В нем расширили карту на 40 процентов, а также добавили новые объекты.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/arszeeqq-vyskazalsya-ob-izmeneniyah-v-patche-7-33/
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В Dota 2 вышел глобальный патч 7.33
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