Александр «Sensibility» Филатов ответил на обвинения в стримснайпинге

Игрок в Dota 2 Александр «Sensibility» Филатов ответил на обвинения в стримснайпинге и ставках на игры матчмейкинга.

«Я действительно брал в аренду аккаунты, но не для того, чтобы попасться в игре с Iceberg. Это было сделано для того, чтобы просто я смог играть в "Доту", так как мой мейн был в бане на 24 часа за непринятую игру. Аренда аккаунта стоит 2000-3000 рублей за проигранную игру. Если на аккаунте игра выигрывается, то либо ничего не платишь, либо 50 процентов от стоимости аренды.

Я никого не стримснайпил, особенно с аккаунта под ником mlg, а тем более ничего не ставил. У меня есть только один смурф 1700-го ранга. Но знаю, что подобным занимаются некоторые люди. В основном это делают бустеры. За каждую проигранную игру они получают по 200-250 долларов», — приводит слова Филатова Cybersport.Metaratings.ru.

Стримснайпинг — это явление, когда зрители стримеров следят за их трансляцией и могут узнать, где находится игрок в данный момент, его состояние здоровья и инвентарь. Это делается, чтобы человеку было легче обыграть своего соперника.