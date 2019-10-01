Virtus.pro выступит во втором сезоне United Masters League

Организаторы United Masters League Season 2 объявили еще четыре команды, которые поучаствуют в первой стадии чемпионата по CS:GO. Инвайты получили Virtus.pro, Syman Gaming, Ancient и Illuminar.

В первой стадии турнира выступят восемь команд. Они разделятся на два квартета, в плей-офф выйдут два лучших коллектива из каждого. Там они поборются в сетке single-elimination за квоты во второй стадии турнира и разыграют 15 тысяч долларов.

Первая стадия United Masters League пройдет со 2 по 9 октября в онлайне. Всего в чемпионате поучаствуют 22 коллектива — организаторы пригласят еще десять команд.