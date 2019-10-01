Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Virtus.pro выступит во втором сезоне United Masters League

08:40

Организаторы United Masters League Season 2 объявили еще четыре команды, которые поучаствуют в первой стадии чемпионата по CS:GO. Инвайты получили Virtus.pro, Syman Gaming, Ancient и Illuminar.

В первой стадии турнира выступят восемь команд. Они разделятся на два квартета, в плей-офф выйдут два лучших коллектива из каждого. Там они поборются в сетке single-elimination за квоты во второй стадии турнира и разыграют 15 тысяч долларов.

Первая стадия United Masters League пройдет со 2 по 9 октября в онлайне. Всего в чемпионате поучаствуют 22 коллектива — организаторы пригласят еще десять команд.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-vystupit-vo-vtorom-sezone-united-masters-league

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир