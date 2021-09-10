Российская Gambit Esports проиграла в четвертьфинале ESL Pro League Season 14

Российская Gambit Esports вылетела с турнира ESL Pro League Season 14. На двух картах она проиграла французской Team Vitality — 11:16 на Inferno и 14:16 на Vertigo.

Таким образом, Gambit Esports заняла 5-8 место. Она заработала 13 750 долларов.

Следующим соперником Team Vitality будет OG. Матч состоится в субботу, 11 сентября. Начало — 20.15 по московскому времени..

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.