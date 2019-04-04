OpTic Gaming снялась с Copenhagen Games 2019

Epsilon eSports заменит OpTic Gaming на Copenhagen Games 2019 по CS:GO. Причиной отказа датской команды от участия стало обновление состава и недавнее добавление Vertigo в соревновательный список карт.

Copenhagen Games 2019 пройдет с 19 по 20 апреля в Дании. Восемь участников разыграют 100 тысяч долларов. Кроме Epsilon организаторы пригласили Heroic. Еще две команды получат инвайты, остальные определятся в LAN-квалификации, которую проведут 18 апреля.

В конце марта OpTic Gaming исключила Рене "cajunb" Борга и подписала Маттиаса "MSL" Лауридсена и Николая "niko" Кристенсена. Сейчас в команде шесть игроков. Кто войдет в окончательный состав, неизвестно.