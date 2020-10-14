New England Whalers не позволили FURIA Esports занять первое место в группе на IEM New York 2020

New England Whalers обыграли FURIA Esports и заняли второе место в группе А на IEM New York 2020 для североамериканского региона. Матч закончился со счетом 2:0 (16:9 на Mirage, 16:14 на Nuke). Из-за поражения коллектив Виниция «VINI» Фигуэйреду занял третье место и будет вынужден начать плей-офф с четвертьфинала.

IEM New York 2020 для североамериканского региона проходит с 6 по 18 октября в онлайне. 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере 60 тысяч долларов, очки, необходимые для попадания на мейджор, и место на IEM Global Challenge 2020.