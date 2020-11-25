Natus Vincere квалифицировались на BLAST Premier: Global Final

Natus Vincere стали четвертым участником BLAST Premier: Global Final 2020 по CS:GO. Команда присоединилась к Complexity Gaming, Team Vitality и Evil Geniuses.

NAVI стали первой командой, отобравшейся на чемпионат благодаря рейтингу BLAST Premier Circuit 2020. Состав зарабатывал очки на турнирах по ходу сезона и теперь набрал достаточное количество баллов для попадания на итоговое соревнование.

Турнир пройдет в онлайне в январе 2021 года.