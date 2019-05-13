Молодежный состав Gambit Esports выступит в закрытой квалификации к майнору для СНГ

Организаторы CIS Minor Championship – Berlin 2019 по CS:GO пригласили Gambit Youngsters в закрытую квалификацию для СНГ. Кроме этой команды в закрытом этапе выступят Team Spirit, forZe, Vega Squadron, Winstrike Team, Nemiga Gaming, DreamEaters и Syman Gaming.

Закрытые отборочные для СНГ проведут с 8 по 10 июня в онлайне. 16 команд, восемь из которых определятся по итогам открытых квалификаций, поместят в сетку формата double-elimination с матчами до двух побед. На майнор пройдут восемь лучших составов.

Основную стадию CIS Minor проведут с 24 по 28 июля в Берлине. Восемь команд разыграют 50 тысяч долларов и два слота в предварительной стадии мейджора. Коллектив, который финиширует третьем, выступит в стадии Play-In, где поборются за два последних места на StarLadder Berlin Major 2019.