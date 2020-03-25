MIBR заняла первое место в группе В на FLASHPOINT Season 1

MIBR заняла первую строчку в группе B на FLASHPOINT Season 1 по CS:GO. Бразильский состав победил в трех матчах из четырех. На второй позиции финишировала Chaos.

Лидером группы А стали MAD Lions, а второе место заняла HAVU Gaming. В группе С на первой строчке остановилась Cloud9.

Ранее команда FunPlus Phoenix получила техническое поражение в матче против Orgless из-за изменений в составе и покинула турнир.

Турнир проходит в онлайне и должен завершиться 19 апреля. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов, половина достанется победителю.