"GuardiaN" присоединился к словацкому миксу в отборочных на Good Game League 2019

Снайпер FaZe Clan Ладислав "GuardiaN" Ковач помогает миксу Absolute Legends во второй онлайн-квалификации к Good Game League 2019 по CS:GO. Кроме него в состав команды вошли три представителя Словакии и один чех.

Good Game League 2019 пройдет с 13 по 14 июля в Познани (Польша). Восемь команд поборются за 100 тысяч евро. Ранее на чемпионат прошла Winstrike Team, которая выиграла офлайн-квалификацию в Ольштыне.