GODSENT сыграет с Team Spirit в гранд-финале SECTOR: MOSTBET

GODSENT победила HAVU Gaming в финале нижней сетки SECTOR: MOSTBET по CS:GO. Коллектив Мартина «STYKO» Стика завершил встречу со счетом 2:0. HAVU заняла третье место и заработала пять тысяч долларов.

GODSENT сыграет с Team Spirit в гранд-финале чемпионата. Команда из СНГ имеет преимущество в одну карту, матч пройдет в формате до трех побед. Время проведения заключительной встречи турнира на момент публикации материала неизвестно.

SECTOR: MOSTBET проходит с 25 сентября по 31 января в онлайне. Призовой фонд первенства составляет 50 тысяч долларов, из которых 30 тысяч получит победитель.