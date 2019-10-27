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FURIA сыграет с Fnatic в финале нижней сетки StarSeries Season 8

08:20

FURIA Esports станет противником Fnatic в матче за выход в гранд-финал StarSeries & i-League CS:GO Season 8. В малом финале нижней сетки бразильцы победили Renegades со счетом 2:0.

Победитель поединка между FURIA и Fnatic разыграет титул чемпиона в поединке против Evil Geniuses.

StarSeries & i-League CS:GO Season 8 проходит с 21 по 27 октября в Белеке (Турция). Команды разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/furia-sygraet-s-fnatic-v-finale-nizhnei-setki-starseries-season-8

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